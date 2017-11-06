Шевченко вызвал нападающего "Динамо" на матч со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Тренерский штаб сборной Украины вызвал в расположение национальной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина на товарищескую игру против Словакии, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
"В связи с повреждением Артема Кравца, который не сможет принять участие в ноябрьском сборе национальной команды, тренерский штаб вызывает в расположение главной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина", - говорится в сообщении.
Напомним, Шевченко довикликав трех футболистов в сборную.