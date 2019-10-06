Шевченко викликав додаткового воротаря на матчі з Португалією та Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Наставник “жовто-блакитної” національної збірної з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення викликати додаткового футболіста в ростер команди перед матчами відбору Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
У зв‘язку з ушкодженням Дениса Бойка, яке не дає йому можливості взяти участь у зборі, головний тренер збірної України включив до складу національної команди голкіпера “Олександрії” Юрія Паньківа.
Для досвідченого воротаря це вже третій поспіль виклик до лав “синьо-жовтих”.
У нинішній кампанії Паньків провів за “Олександрію” 11 поєдинків в яких пропустив 15 м’ячів, відігравши на нуль в 3 баталіях.
Нагадаємо, що головна команда країни розпочне підготовку до кваліфікаційних матчів Євро-2020 проти Литви й Португалії завтра в Харкові.