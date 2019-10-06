Шевченко вызвал дополнительного вратаря на матчи с Португалией и Литвой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Наставник “желто-голубой” национальной сборной по футболу Андрей Шевченко принял решение вызвать дополнительного футболиста в ростер команды перед матчами отбора Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
В связи с повреждением Дениса Бойко, который не дает ему возможности принять участие в сборе, главный тренер сборной Украины включил в состав национальной команды голкипера “Александрии” Юрия Панькова.
Для опытного вратаря это уже третий подряд вызов в ряды “сине-желтых”.
В нынешней кампании Панькив провел за “Александрию” 11 поединков в которых пропустил 15 мячей, отыграв на ноль в 3 баталиях.
Напомним, что главная команда страны начнет подготовку к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии завтра в Харькове.