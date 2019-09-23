Шевченко викликав додаткового футболіста на матчі з Португалією та Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав до раніше оголошеного складу "синьо-жовтих" оборонця київського "Динамо" Артема Шабанова, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Напередодні в матчі за клуб отримав ушкодження коліна інший захисник "динамівців" Микита Бурда, який був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії.
Терміни відновлення Бурди поки що невідомі.
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Дана травма і стала причиною виклику до лав збірної Шабанова.
Відзначимо, що у нинішній кампанії Шабанов відіграв за "Динамо" лише два поєдинки.
Додамо, що матчі з Литвою та Португалією пройдуть відповідно 11 та 14 жовтня.