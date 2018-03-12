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Шевченко викликав 25 футболістів на найближчі спаринги збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у міжнародних товариських матчах проти збірних Саудівської Аравії та Японії, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Окрім шести гравців з іноземних чемпіонатів, яких наставник запросив раніше, додатковий виклик отримав форвард турецького "Кайсеріспору" Артем Кравець, який в уїк-енд відзначився дублем за свій клуб. Доповнили склад футболісти, що виступають в українській Прем’єр-лізі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Зоря" Луганськ), Денис Бойко ("Динамо" Київ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Микола Матвієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Євген Хачеріді, Микита Бурда (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Караваєв ("Зоря" Луганськ), Едуард Соболь ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Руслан Ротань, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — "Шахтар" Донецьк), Андрій Ярмоленко ("Борусія" Д, Німеччина), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія).

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Нападники: Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).
Примітно, що тренер також назвав імена резервістів головної команди, які можуть отримати виклик на збір будь-якої миті, а саме оборонець "Зорі" Олександр Сваток, півзахисник "Шахтаря" Іван Петряк і нападник Юрій Коломоєць з "Ворскли".

Зауважимо, що вперше отримав виклик до головної команди країни 22-річний нападник бельгійського "Гента", вихованець київського "Динамо" Роман Яремчук. Друге у своїй кар’єрі запрошення до збірної одержав оборонець Микита Бурда.

Варто відзначити й повернення до лав збірної воротаря Дениса Бойка, який востаннє отримував виклик до табору синьо-жовтих рівно рік тому — на березневий збір 2017 року. Тоді Денис був запасним у складі на кваліфікаційний матч проти Хорватії. На даний момент Бойко провів за головну команду країни п’ять поєдинків (усі — товариські).

Додамо також, збірна збереться і розпочне збір у Харкові 19 березня, а 23 березня в Марбелья зіграє із Саудівською Аравією.

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