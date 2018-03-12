Шевченко вызвал 25 футболистов на ближайшие спарринги сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в международных товарищеских матчах против сборных Саудовской Аравии и Японии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Кроме шести игроков из иностранных чемпионатов, которых наставник пригласил ранее, дополнительный вызов получил форвард турецкого "Кайсериспор" Артем Кравец, который отметился дублем за свой клуб. Дополнили состав футболисты, выступающие в украинской Премьер-лиге.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Заря" Луганск), Денис Бойко ("Динамо").
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба - "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Славия" Чехия).
Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер", Донецк), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).
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Нападающие: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Примечательно, что тренер также назвал имена резервистов главной команды, которые могут получить вызов на сбор в любой момент, а именно защитник "Зари" Александр Сваток, полузащитник "Шахтера" Иван Петряк и нападающий Юрий Коломоец из "Ворсклы".
Отметим, что впервые получил вызов в главную команду страны 22-летний нападающий бельгийского "Гента", воспитанник киевского "Динамо" Роман Яремчук. Второе в своей карьере приглашение в сборную получил защитник Никита Бурда.
Стоит отметить и возвращение в сборную вратаря Дениса Бойко, который в последний раз получал вызов в лагерь сине-желтых ровно год назад - на мартовский сбор 2017 года. Тогда Денис был запасным в составе на квалификационный матч против Хорватии. На данный момент Бойко провел за главную команду страны пять поединков (все - товарищеские).
Добавим также, сборная соберется и начнет сбор в Харькове 19 марта, а 23 марта в Марбелье сыграет с Саудовской Аравией.