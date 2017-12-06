Шевченко відвідає матчі "Шахтаря" та "Динамо" в єврокубках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наставник збірної України Андрій Шевченко проінспектує гравців "жовто-блакитної" в останніх єврокубкових поєдинках 2017 року за участі клубів-грандів вітчизняного футболу, передає УНН з посиланням на сайт "Команда №1".
Наставник національної команди був присутній на вчорашньому протистоянні шостого раунду групового етапу Ліги чемпіонів між своєю колишньою командою "Челсі" та мадридським "Атлетіком" (1:1), а вже сьогодні відвідає зустріч "Шахтаря" з "Манчестер Сіті" у Харкові.
За повідомленням видання, на поєдинок до Харкова також прибуде наставник національної команди Бразилії Тіте, оскільки в заявках команд значаться 11 бразильських виконавців.
Варто відзначити, що Шевченко запланував і відвідання матчу Ліги Європи в Києві, де "Динамо" прийме сербський "Партизан" на головній арені країни - НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, що Шевченко перераховував необхідні чинники для прогресу української збірної.