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Шевченко відвідає матчі "Шахтаря" та "Динамо" в єврокубках

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наставник збірної України Андрій Шевченко проінспектує гравців "жовто-блакитної" в останніх єврокубкових поєдинках 2017 року за участі клубів-грандів вітчизняного футболу, передає УНН з посиланням на сайт "Команда №1".

Наставник національної команди був присутній на вчорашньому протистоянні шостого раунду групового етапу Ліги чемпіонів між своєю колишньою командою "Челсі" та мадридським "Атлетіком" (1:1), а вже сьогодні відвідає зустріч "Шахтаря" з "Манчестер Сіті" у Харкові.

За повідомленням видання, на поєдинок до Харкова також прибуде наставник національної команди Бразилії Тіте, оскільки в заявках команд значаться 11 бразильських виконавців.

Варто відзначити, що Шевченко запланував і відвідання матчу Ліги Європи в Києві, де "Динамо" прийме сербський "Партизан" на головній арені країни - НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що Шевченко перераховував необхідні чинники для прогресу української збірної

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