Шевченко посетит матчи "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко проинспектирует игроков "желто-голубой" в последних еврокубковых поединках 2017 года с участием клубов-грандов отечественного футбола, передает УНН со ссылкой на сайт "Команда №1".
Наставник национальной команды присутствовал на вчерашнем противостоянии шестого раунда группового этапа Лиги чемпионов между своей бывшей командой "Челси" и мадридским "Атлетиком" (1:1), а уже сегодня посетит встречу "Шахтера" с "Манчестер Сити" в Харькове.
По сообщению издания, на поединок в Харьков также прибудет наставник национальной команды Бразилии Тит, поскольку в заявках команд значатся 11 бразильских исполнителей.
Стоит отметить, что Шевченко запланировал и посещение матча Лиги Европы в Киеве, где "Динамо" примет сербский "Партизан" на главной арене страны - НСК "Олимпийский".
Напомним, что Шевченко перечислял необходимые факторы для прогресса украинской сборной.