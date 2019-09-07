Шевченко розповів про труднощі зі штучним полем напередодні матчу з Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Завтра, 8 вересня у Вільнюсі збірна України проведе черговий поєдинок відбору до Євро-2020, в якому зустрінеться з командою Литви. Напередодні матчу головний тренер “синьо-жовтих” Андрій Шевченко поділився думками з приводу цього приводу, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Шевченко вважає, що стандартні положення може стати зброєю для литовців у майбутній грі.
“Стандарти — гарна зброя за наявності хороших виконавців. Я думаю, це один із варіантів, над якими суперник працював. Я розумію тренера збірної Литви. Таким чином у литовців виникає можливість бути агресивними й небезпечними на власному полі”, — наголосив Шевченко.
Також рульовий зізнався, що українська команда до перельоту в Литву не займалася на штучному покритті, на якому їй потрібно буде проводити матч у Вільнюсі.
“У нас немає полів такої якості. У Києві — точно. Було одне поле, на якому ми збиралися тренуватися, але воно не збіглося повністю за характеристиками з тим, яке є у Вільнюсі. Синтетичні покриття дуже відрізняються за відскоком, переміщенням м’яча. Зайвий раз привозити футболістів на таке поле ми не схотіли. Ми вирішили тренуватися на нормальному газоні, а вже в Литві випробувати місцеве поле та готуватися до гри”, — додав наставник.
Додамо, матч Литва — Україна пройде о 19:00 на стадіоні “ФФЛ”.