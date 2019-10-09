Шевченко розповів про мікротравму одного з гравців збірної України

“Однозначно — ні (про недооцінку — ред.). Ми на цю тему з ними розмовляли. Попереду в нас найважливіший матч. Усі чудово розуміють, що за позитивного результату ми збільшимо свої шанси на вихід із групи. Тому хлопці зосереджені. Усі налаштовуються на серйозні матчі. Тим більше, що граємо вдома й сподіваємося, що прийдуть глядачі. Запрошуємо всіх уболівальників на стадіон. Будь ласка, прийдіть і підтримайте команду”, — зазначив рульовий команди.

Єдині проблеми серед складу збірної має представник “Динамо” Віталій Миколенко.

“Єдине, що непокоїть, — у Миколенка є невелика мікротравма. Він зробив обстеження, подивимося на серйозність ушкодження, а потім прийматимемо рішення. Кілька днів Віталій не буде тренуватися”, — наголосив український спеціаліст.

Також Шевченка не турбує деякий випад Олександра Зінченка з ротації в останніх матчах “Манчестер Сіті”: “він у гарному стані. У великих клубах активно використовують ротацію, отже, Зінченко ні в якому разі не випав з обойми. Тренери завжди приймають такі рішення, коли дуже багато ігор. Сашко у відмінному стані, приїхав із хорошим настроєм, як і всі інші наші футболісти”.

Відзначимо, що 20-річний Миколенко загалом за збірну має в активі 6 проведених поєдинків.

Додамо, гра з Литвою пройде 11 жовтня на ОСК “Металіст”.