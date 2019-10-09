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Шевченко рассказал про микротравмы одного из игроков сборной Украины

Киев • УНН

 • 9454 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко затронул тему возможной недооценки перед матчем отбора на Евро-2020, а также сообщил о состоянии подопечных, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Шевченко рассказал про микротравмы одного из игроков сборной Украины

“Однозначно — нет (о недооценке — ред.). Мы на эту тему с ними разговаривали. Впереди у нас важный матч. Все прекрасно понимают, что при положительном результате мы увеличим свои шансы на выход из группы. Поэтому ребята сосредоточены. Все настраиваются на серьезные матчи. Тем более, что играем дома и надеемся, что придут зрители. Приглашаем всех болельщиков на стадион. Пожалуйста, придите и поддержите команду”, — отметил рулевой команды.

Единственные проблемы среди состава сборной имеет представитель “Динамо” Виталий Миколенко.

“Единственное, что беспокоит — у Миколенко есть небольшая микротравма. Он сделал обследование, посмотрим на серьезность повреждения, а затем принимать решение. Несколько дней Виталий не будет тренироваться”, — подчеркнул украинский специалист.

Также Шевченко не беспокоит недавний выпад Александра Зинченко из ротации в последних матчах “Манчестер Сити”: “он в хорошем состоянии. В больших клубах активно используют ротацию, следовательно, Зинченко ни в коем случае не выпал из обоймы. Тренеры всегда принимают такие решения, когда очень много игр. Саша в отличном состоянии, приехал с хорошим настроением, как и все другие наши футболисты”.

Отметим, что 20-летний Миколенко целом за сборную в активе 6 проведенных поединков.

Добавим, игра с Литвой пройдет 11 октября на ОСК “Металлист”.

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