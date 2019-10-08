Шевченко розповів чи очолить "Мілан" найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Головний коуч збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував інформацію ЗМІ щодо можливого свого призначення на посаду головного тренера італійського "Мілана", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Шевченко не збирається обіймати тренерський місток “Мілана”, а допрацює до кінця контракт зі збірною України.
“Я вже давав інформацію з цього приводу. У мене є контракт із національною командою. Навіть думок не було про те, щоб її залишити. Перед нами стоїть завдання, і я вірю в нашу збірну. Я збираюся свій контракт відпрацювати до кінця”, — наголосив рульовий.
Крім того, наставник пригадав, що дав обіцянку вивести “жовто-блакитних” на Євро-2020.
“Я над цим дуже довго працював і працюю. Залишилися останні матчі, у яких визначиться, хто поїде на турнір. Сподіваюся, ця обіцянка буде виконана”, — підсумував наставник.
Додамо, що Шевченко очолив збірну України в липні 2016 року, а нинішня угода розрахована до кінця літа 2020 року.