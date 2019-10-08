Шевченко рассказал про то, возглавит ли он "Милан" в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Главный коуч сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал информацию СМИ о возможном своего назначения на пост главного тренера "Милана", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Шевченко не собирается занимать тренерский мостик “Милана”, а доработаю до конца контракт со сборной Украины.
“Я уже давал информацию по этому поводу. У меня есть контракт с национальной командой. Даже мыслей не было о том, чтобы ее оставить. Перед нами стоит задача, и я верю в нашу сборную. Я собираюсь свой контракт отработать до конца”, — отметил рулевой.
Кроме того, наставник вспомнил, что дал обещание вывести “желто-синих” на Евро-2020.
“Я над этим очень долго работал и работаю. Остались последние матчи, в которых определится, кто поедет на турнир. Надеюсь, это обещание будет выполнено”, — подытожил наставник.
Добавим, что Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года, а нынешнее соглашение рассчитано до конца лета 2020 года.