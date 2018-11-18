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Шевченко назвав розгубленою збірну України у першому таймі проти Словаччини

Шевченко назвав розгубленою збірну України у першому таймі проти Словаччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував негативний результат команди у матчі Ліги націй зі Словаччиною (1:4), передає УНН із посиланням на ФФУ.

“У першому таймі команда розгубилася. Ми припустилися кількох помилок, почали грати у незвичний для нас спосіб, довгими передачами. Наші футболісти багато помилялися, грали довгими передачами. Вплинув негативно й швидкий гол. Рахунок міг бути іншим, у другому таймі збірна України створила достатньо моментів для цього. У другому таймі ми вже краще контролювали м’яч, більше застосовували короткі паси”, — наголосив керманич збірної.

Шевченко також розглянув поразку, як досвід для молодих виконавців колективу.

“Сьогодні ми задіяли, напевно, відсотків 60 молоді. Наш суперник був дуже мотивований, але в другому таймі наша команда мобілізувалася та змогла додати. Так, була певна зміна тактики. Ми посилили фланги, але в конструкції гри особливих змін не відбулося. Хіба що в середині виявилося на одного гравця менше. Не думаю, що саме це вплинуло на підсумковий результат. Навіть якщо результат негативний, ми отримали матеріал для аналізу. Ми грали сьогодні проти хорошої мотивованої команди. Було цікаво подивитися, як себе проявлять наші молоді гравці, які тільки нещодавно виступали за команду U-21”, — додав тренер.

Зауважимо, що “синьо-жовті” вперше з 2006-го року пропустили 4 м’ячі в офіційній грі (0:4 проти Іспанії на ЧС-2006), і загалом гра з 4 пропущеними голами стала 4-ю в історії команди.

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