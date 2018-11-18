Шевченко назвал растерянной сборную Украины в первом тайме против Словакии

“В первом тайме команда растерялась. Мы допустили несколько ошибок, начали играть в непривычный для нас способ, длинными передачами. Наши футболисты много ошибались, играли длинными передачами. Влияние негативно и быстрый гол. Счет мог быть другим, во втором тайме сборная Украины создала достаточно моментов для этого. Во втором тайме мы уже лучше контролировали мяч, больше применяли короткие пасы”, — отметил наставник сборной.

Шевченко также рассмотрел поражение, как опыт для молодых исполнителей коллектива.

“Сегодня мы задействовали, наверное, процентов 60 молодежи. Наш соперник был очень мотивирован, но во втором тайме наша команда мобилизовалась и смогла добавить. Так, была определенная смена тактики. Мы усилили фланги, но в конструкции игры особых изменений не произошло. Разве что в середине оказалось на одного игрока меньше. Не думаю, что именно это повлияло на итоговый результат. Даже если результат отрицательный, мы получили материал для анализа. Мы играли сегодня против хорошей мотивированной команды. Было интересно посмотреть, как себя проявят наши молодые игроки, которые только недавно выступали за команду U-21”, — добавил тренер.

Заметим, что “сине-желтые” впервые с 2006 года пропустили 4 мяча в официальной игре (0:4 против Испании на ЧМ-2006), и в целом игра с 4 пропущенными голами стала 4-й в истории команды.