Шевченко назвав ім'я кращого гравця на зборах збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Футболіст "Шахтаря" Сергій Болбат отримав від наставника збірної України Андрія Шевченка похвалу за проведений тренувальний збір у Харкові, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Коуч запровадив нову традицію: починаючи з наступного тренувального табору самі хлопці будуть обирати найкращого гравця збору таємним голосуванням. А на початок традиції сам наставник визначив переможця у цій номінації на нинішньому зборі. Титул переможця дістався Сергію Болбату.
Зауважимо, що Болбат за кар’єру гравця збірної України провів п’ять матчів. Минулого сезону за “Шахтар” футболіст відіграв 23 матчів і віддав 2 асисти.
Додамо, 3-го вересня на збірну України очікує зустріч Ліги націй проти Швейцарії. Перша гра нового сезону для збірної пройде у Львові.