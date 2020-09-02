Шевченко назвав ім'я кращого гравця на зборах збірної України

Коуч запровадив нову традицію: починаючи з наступного тренувального табору самі хлопці будуть обирати найкращого гравця збору таємним голосуванням. А на початок традиції сам наставник визначив переможця у цій номінації на нинішньому зборі. Титул переможця дістався Сергію Болбату.

Зауважимо, що Болбат за кар’єру гравця збірної України провів п’ять матчів. Минулого сезону за “Шахтар” футболіст відіграв 23 матчів і віддав 2 асисти.

Додамо, 3-го вересня на збірну України очікує зустріч Ліги націй проти Швейцарії. Перша гра нового сезону для збірної пройде у Львові.