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Шевченко назвал имя лучшего игрока на сборах сборной Украины

Киев • УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Футболист "Шахтера" Сергей Болбат получил от наставника сборной Украины Андрея Шевченко похвалу за проведенный тренировочный сбор в Харькове, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Шевченко назвал имя лучшего игрока на сборах сборной Украины

Коуч ввел новую традицию: начиная со следующего тренировочного лагеря сами ребята будут выбирать лучшего игрока сбора тайным голосованием. А на начало традиции сам наставник определил победителя в этой номинации на нынешнем сборе. Титул победителя достался Сергею Болбату.

Заметим, что Болбат за карьеру игрока сборной Украины провел пять матчей. В прошлом сезоне за “Шахтер” футболист сыграл 23 матчей и отдал 2 ассиста.

Добавим, 3 сентября сборную Украины ожидает встреча Лиги наций против Швейцарии. Первая игра нового сезона для сборной пройдет во Львове.

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