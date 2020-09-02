Шевченко назвал имя лучшего игрока на сборах сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Футболист "Шахтера" Сергей Болбат получил от наставника сборной Украины Андрея Шевченко похвалу за проведенный тренировочный сбор в Харькове, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Коуч ввел новую традицию: начиная со следующего тренировочного лагеря сами ребята будут выбирать лучшего игрока сбора тайным голосованием. А на начало традиции сам наставник определил победителя в этой номинации на нынешнем сборе. Титул победителя достался Сергею Болбату.
Заметим, что Болбат за карьеру игрока сборной Украины провел пять матчей. В прошлом сезоне за “Шахтер” футболист сыграл 23 матчей и отдал 2 ассиста.
Добавим, 3 сентября сборную Украины ожидает встреча Лиги наций против Швейцарии. Первая игра нового сезона для сборной пройдет во Львове.