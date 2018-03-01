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Шевченко назвав головну ціль збірної України на найближчий час

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко вважає вихід до основної частини чемпіонату Європи 2020 року пріоритетним завданням, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1, 2”.

“Зараз збірна України — це молода і амбітна команда, якій потрібно ще певний досвід для досягнення поставлених цілей. Головне завдання — здобути путівку на чемпіонат Європи 2020 року. Тренерська кар’єра кардинально відрізняється від ігрової. Моє бачення футболу дуже змінилося, і зараз я думаю тільки про розвиток національної команди”, — зауважив рульовий.

Також тренер розповів про успіхи одного із підопічних на клубному рівні: “дуже радий, що Пеп Гвардіола надає шанси Зінченко. Ще приємніше, що тренер відзначає його успіхи, і Олександр прогресує з кожним днем. Навіть незважаючи на зміну позиції він демонструє дуже якісний футбол”.

Варто відзначити, що 19-го березня збірна України вперше в цьому році збереться разом і почне підготовку до контрольних матчів. У Харкові тренерський штаб запланував дводенний збір, який стане фундаментом підготовки.

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