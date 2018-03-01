Шевченко назвал главную цель сборной Украины на ближайшее время

“Сейчас сборная Украины — это молодая и амбициозная команда, которой нужно еще определенный опыт для достижения поставленных целей. Главная задача — получить путевку на чемпионат Европы 2020 года. Тренерская карьера кардинально отличается от игровой. Моё видение футбола очень изменилось, и сейчас я думаю только о развитии национальной команды”, — отметил рулевой.

Также тренер рассказал об успехах одного из подопечных на клубном уровне: “очень рад, что Пеп Гвардиола предоставляет шансы Зинченко. Еще приятнее, что тренер отмечает его успехи, и Александр прогрессирует с каждым днем. Даже несмотря на изменение позиции он демонстрирует очень качественный футбол”.

Стоит отметить, что 19-го марта сборная Украины впервые в этом году соберется вместе и начнет подготовку к контрольным матчам. В Харькове тренерский штаб запланировал двухдневный сбор, который станет фундаментом подготовки.