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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56962 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67755 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70699 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105316 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99031 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104255 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111254 просмотра

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Шевченко назвал главную цель сборной Украины на ближайшее время

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает выход к основной части чемпионата европа 2020 года приоритетным задачам, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1, 2”.

“Сейчас сборная Украины — это молодая и амбициозная команда, которой нужно еще определенный опыт для достижения поставленных целей. Главная задача — получить путевку на чемпионат Европы 2020 года. Тренерская карьера кардинально отличается от игровой. Моё видение футбола очень изменилось, и сейчас я думаю только о развитии национальной команды”, — отметил рулевой.

Также тренер рассказал об успехах одного из подопечных на клубном уровне: “очень рад, что Пеп Гвардиола предоставляет шансы Зинченко. Еще приятнее, что тренер отмечает его успехи, и Александр прогрессирует с каждым днем. Даже несмотря на изменение позиции он демонстрирует очень качественный футбол”.

Стоит отметить, что 19-го марта сборная Украины впервые в этом году соберется вместе и начнет подготовку к контрольным матчам. В Харькове тренерский штаб запланировал двухдневный сбор, который станет фундаментом подготовки.

Украинские Национальные Новости

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