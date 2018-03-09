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Суд у Києві почав обирати запобіжний захід Рубану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій. Про це УНН повідомили у прес-службі Шевченківського суду.

“На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Рубана В.В. — підозрюваного за ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 КК України. Розгляд зазначеного клопотання призначено на 11 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва”, — йдеться в повідомленні.

У прес-службі суду УНН повідомили, що засідання вже почалось.

Нагадаємо, 8 березня Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у своєму Facebook зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

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