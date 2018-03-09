Суд в Киеве начал избирать меру пресечения Рубану
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Шевченковский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Шевченковского суда.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В.В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 УК Украины. Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 11 час. 30 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда УНН сообщили, что заседание началось.
Напомним, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в своем Facebook, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, была скрыта в мебели.