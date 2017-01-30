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Шестирічного хлочика у Дніпрі підстрелив його товариш - поліція

Київ • УНН

 • 9172 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція встановила обставини травмування 6-річного хлопчика у Дніпрі. Так, ввечері 23 січня, потерпіла дитина разом з матір’ю знаходилися в гостях. В той час, коли дорослі перебували на кухні, хлопчик разом із 7-річним товаришем знаходилися в кімнаті. Раптом почувся хлопок, а коли дорослі прибігли до кімнати, то побачили поранену дитину. Про це проінформували у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, повідомляє УНН.

З’ясувалося, що діти знайшли пістолет під патрон Флобера та під час гри з ним несподівано пролунав постріл.

"Дитину мати самостійно доставила до лікарні, а коли до медичного закладу прибули правоохоронці, жінка розповіла, нібито хлопчик травмувався на вулиці. Це наштовхнуло поліцейських на хибний шлях. В результаті, декілька днів всі сили поліцейських Самарського відділення поліції були направлені на пошук вуличних хуліганів. Була відпрацьована вся прилегла до місця події територія для виявлення будь-яких речових доказів, опитано близько 40 підлітків, відпрацьовано 3 школи. Під час подворового обходу поліцейські опитали понад 30 мешканців прилеглих будинків. Очевидно, що отримати будь-яку інформацію, яка б допомогла розкрити злочин, не вдалося", - повідомили у поліції.

Згодом в результаті проведення комплексу негласних слідчих дій були встановлений перебіг події. У зв’язку з новими обставинами справи, поліція розглядає можливість перекваліфікації злочину зі ст. 121 на ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Також у поліції нагадали, що за завідомо неправдиві показання передбачена кримінальна відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

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