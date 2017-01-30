Шестилетнего мальчика в Днепре подстрелил его товарищ - полиция
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция установила обстоятельства травмирования 6-летнего мальчика в Днепре. Так, вечером 23 января, пострадавший ребенок вместе с матерью находились в гостях. В то время, когда взрослые находились на кухне, мальчик вместе с 7-летним товарищем находились в комнате. Вдруг послышался хлопок, а когда взрослые прибежали в комнату, то увидели раненого ребенка. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, сообщает УНН.
Выяснилось, что дети нашли пистолет под патрон Флобера и во время игры с ним неожиданно раздался выстрел.
"Ребенка мать самостоятельно доставила в больницу, а когда в медицинское учреждение прибыли правоохранители, женщина рассказала, якобы мальчик травмировался на улице. Это натолкнуло полицейских на ложный путь. В результате, несколько дней все силы полицейских Самарского отделения полиции были направлены на поиск уличных хулиганов. Была отработана вся прилегающая к месту происшествия территория для выявления любых вещественных доказательств, были опрошены около 40 подростков, отработаны 3 школы. Во время подворового обхода полицейские опросили более 30 жителей близлежащих домов. Очевидно, что получить информацию, которая помогла бы раскрыть преступление, не удалось", - сообщили в полиции.
Впоследствии в результате проведения комплекса негласных следственных действий были установлены обстоятельства происшествия. В связи с новыми обстоятельствами дела, полиция рассматривает возможность переквалификации преступления ст. 121 на ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
Также в полиции напомнили, что за заведомо ложные показания предусмотрена уголовная ответственность по ст. 384 Уголовного кодекса Украины.