Шестиразовий прем'єр-міністр Шрі-Ланки став новим президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Парламент Шрі-Ланки в середу переважною більшістю голосів обрав шестиразового прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе на пост президента замість Готабая Раджапакси, який утік минулого тижня. Про це УНН інформує з посиланням на AFP, AP і Reuters.
Деталі
Офіційні результати показали, що Вікремесінгхе набрав 134 голоси в парламентському голосуванні Шрі-Ланки, при цьому його головний опонент Дуллас Алахапперума отримав 82 голоси, а Анура Дісанаяке - всього три.
"Раніл Вікремесінгхе був обраний восьмим виконавчим президентом відповідно до конституції", - сказав генеральний секретар парламенту після завершення підрахунку голосів.
Перемога Вікремесінгхе, проти якої виступило багато простих жителів Шрі-Ланки, може призвести до нових демонстрацій людей, обурених правлячою елітою за безгосподарність, яка ввела країну у важку економічну кризу.
У репортажі зі столиці Коломбо, журналіст AFP повідомила, що протестувальники кричали: "Раніле, йди додому!" у перших проявах невдоволення.
"Вони дуже злі, дуже зневірені, всі вони звинувачують Вікремесінгхе в тому, що він є союзником Раджапакси і що він роками захищав цю сім'ю від звинувачень у корупції. Вони кажуть, що не мають наміру припиняти протести", — повідомила репортер.
Контекст
Вікремесінгхе, шестиразовий прем'єр-міністр, став виконуючим обов'язки президента минулого тижня після того, як Готабая Раджапакса втік до Сінгапуру, коли протестувальники захопили його офіційну резиденцію.
Протестувальники також спалили приватний будинок Вікремесінгхе та вдерлися до його офісу, але не змогли його вигнати.
Вікремесінгхе заявив цього тижня, що на той час, коли він у травні приєднався до чинного уряду як прем'єр-міністр, економіка вже зазнавала серйозних труднощів.
Шрі-ланкійці звинувачують в економічній кризі Раджапаксу — політичну династію, в якій станом на квітень було сім членів сім'ї в уряді. Їхні рішення знизити податки та заборонити хімічні добрива, які завдали шкоди врожаю, знищили обтяжену боргами економіку, зробивши її особливо вразливою до того, як пандемія вдарила по найважливішій туристичній галузі.
Економічна криза змусила 22 мільйони жителів Шрі-Ланки боротися з нестачею предметів першої необхідності, включаючи ліки, паливо та продукти харчування, тоді як уряд веде переговори про допомогу з Міжнародним валютним фондом.