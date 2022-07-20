Шестикратный премьер-министр Шри-Ланки стал новым президентом

Детали

Официальные результаты показали, что Викремесингхе набрал 134 голоса в парламентском голосовании Шри-Ланки, при этом его главный оппонент Дуллас Алахапперума получил 82 голоса, а Анура Дисанаяке – всего три.

"Ранил Викремессингхэ был избран восьмым исполнительным президентом в соответствии с конституцией", - сказал генеральный секретарь парламента после завершения подсчета голосов.

Победа Викремесингхе, против которой выступило много простых жителей Шри-Ланки, может привести к новым демонстрациям людей, возмущенных правящей элитой из-за бесхозяйственности, что ввела страну в тяжелый экономический кризис.

В репортаже из столицы Коломбо, журналист AFP сообщила, что протестующие кричали: "Ранил, иди домой!" в первых проявлениях недовольства.

"Они очень злые, очень отчаявшиеся, все они обвиняют Викремесингхе в том, что он является союзником Раджапаксы и что он годами защищал эту семью от обвинений в коррупции. Они говорят, что не намерены прекращать протесты", — сообщила репортер.

Контекст

Викремессингхе, шестикратный премьер-министр, стал исполняющим обязанности президента на прошлой неделе после того, как Готабая Раджапакса бежал в Сингапур, когда протестующие захватили его официальную резиденцию.

Протестующие сожгли частный дом Викремесингхе и ворвались в его офис, но не смогли его выгнать.

Викремессингхе заявил на этой неделе, что к тому времени, когда он в мае присоединился к действующему правительству как премьер-министр, экономика уже испытывала серьезные трудности.

Шри-ланкийцы обвиняют в экономическом кризисе Раджапаксу — политическую династию, в которой по состоянию на апрель было семь членов семьи в правительстве. Их решения снизить налоги и запретить химические удобрения, нанесшие ущерб урожаю, уничтожили обремененную долгами экономику, сделав ее особенно уязвимой до того, как пандемия ударила по важнейшей туристической отрасли.

Экономический кризис заставил 22 миллиона жителей Шри-Ланки бороться с нехваткой предметов первой необходимости, включая лекарства, топливо и продукты питания, тогда как правительство ведет переговоры о помощи с Международным валютным фондом.