Шестеро українців потрапили до стартового складу "Шахтаря" на гру з "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перед стартовим свистком поєдинку шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Манчестер Сіті" визначились стартові склади команд, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До старту "гірників" потрапили наступні футболісти: Пятов, Бутко, Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Ордець, Феррейра, Ісмаїлі, Ракицький.
У запасі залишились – Микита Шевченко, Хочолава, Азеведо, Петряк, Коваленко, Алан Патрік, Дентіньйо.
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Старт "Манчестер Сіті" виглядає так: Едерсон, Даніло, Мангала, Сане, Адерабьойо, Гюндоган, Туре, Філ Фоден, Бернарду Сілва, Фернандінью, Жезус.
Підсилити команду Гвардіоли із заміни зможуть: Браво, Отаменді, Стерлінг, Волкер, Агуеро, Брахім Діас, Дьюані.
Додамо, що головний рефері француз Бенуа Бастьєн дасть стартовий свисток на ОСК "Металіст" о 21:45.