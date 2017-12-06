Шестеро украинцев попали в стартовый состав "Шахтера" на игру с "Манчестер Сити"

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92710 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 63072 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109167 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110463 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129529 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106197 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107926 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113187 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117406 просмотра

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Шестеро украинцев попали в стартовый состав "Шахтера" на игру с "Манчестер Сити"

Шестеро украинцев попали в стартовый состав "Шахтера" на игру с "Манчестер Сити"

Киев  •  УНН

 • 38828 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Перед стартовым свистком поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" определились стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В старт “горняков” попали следующие футболисты: Пятов, Бутко, Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Ордец, Феррейра, Исмаили, Ракицкий.

В запасе остались — Никита Шевченко, Хочолава, Азеведо, Петряк, Коваленко, Алан Патрик, Дентиньо.

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Старт “Манчестер Сити” выглядит так: Эдерсон, Данило, Мангала, Сане, Адерабьойо, Гюндоган, Туре, Фил Фоден, Бернарду Силва, Фернандиньо, Жезус.

Усилить команду Гвардиолы по замене смогут Браво, Отаменди, Стерлинг, Волкер, Агуэро, Брахим Диас, Дьюани.

Добавим, что главный рефери француз Бенуа Бастьен даст стартовый свисток на ОСК “Металлист” в 21:45.

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