Шестеро украинцев попали в стартовый состав "Шахтера" на игру с "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Перед стартовым свистком поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" определились стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В старт “горняков” попали следующие футболисты: Пятов, Бутко, Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Ордец, Феррейра, Исмаили, Ракицкий.
В запасе остались — Никита Шевченко, Хочолава, Азеведо, Петряк, Коваленко, Алан Патрик, Дентиньо.
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Старт “Манчестер Сити” выглядит так: Эдерсон, Данило, Мангала, Сане, Адерабьойо, Гюндоган, Туре, Фил Фоден, Бернарду Силва, Фернандиньо, Жезус.
Усилить команду Гвардиолы по замене смогут Браво, Отаменди, Стерлинг, Волкер, Агуэро, Брахим Диас, Дьюани.
Добавим, что главный рефери француз Бенуа Бастьен даст стартовый свисток на ОСК “Металлист” в 21:45.