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Шестеро людей загинули в протестах через ціни на бензин у Мексиці

Шестеро людей загинули в протестах через ціни на бензин у Мексиці

Київ • УНН

 • 7846 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Щонайменше шість людей вбито і понад півтори тисячі затримані в результаті протестів проти підвищення цін на паливо в Мексиці, які тривають вже кілька днів, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як зазначається, у центральній частині міста Ісмікільпан, штату Ідальго, двоє протестувальників загинули під час зіткнень з поліцією, яка намагалася очистити дорогу між Мехіко і Ларедо.

Президент Пенья Ньєто закликав до спокою, заявивши, що підвищення цін на паливо необхідне через зростання цін на нафту.

Протести охопили Мексику з початку січня. Люди незадоволені зростанням вартості бензину і дизельного палива. З 1 січня уряд збільшив їх на 20% і 16,5% відповідно. Подорожчання палива відбулося на тлі знецінення національної валюти щодо долара.

За інформацією газети La Jornada, в штаті Чіуауа близько тисячі людей, що займаються вантажоперевезеннями, блокували рух по декількох трасах і залізницях. У штаті Мехіко протестувальники перекрили три смуги траси, яка з'єднує столицю з містом Толука. А в штаті Морелос члени федерації вантажоперевізників організували маніфестацію біля терміналу з пальним державної нафтогазової компанії Pemex.

Національна асоціація магазинів Мексики нарахувала понад 400 розграбованих торгових точок як малого та середнього бізнесу, так і великих мережевих магазинів.

Всього грабежі зафіксовані в 12 штатах країни. Заступник міністра внутрішніх справ Мексики Рене Хуарес Сиснерос повідомив в п'ятницю ввечері, що кількість затриманих за причетність до грабежів перевищила 1,5 тисячі осіб. Щодо них розпочато слідчі дії, прокуратура аналізує відеозаписи.

Координаційна підприємницький рада Мексики попросила владу ввести федеральні сили в міста, де відзначено зростання насильства і грабежів під час заворушень.

На думку ради, протестні акції б'ють по підприємцях, магазинах, туризму, ресторанах.

Зокрема, підприємці вимагають ретельно розслідувати випадки підбурювання до протиправних дій, яке, за їхньою інформацією, велося через соціальні мережі.

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