Шесть человек погибли в протестах из-за цен на бензин в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По меньшей мере шесть человек убиты и более полутора тысяч задержаны в результате протестов против повышения цен на топливо в Мексике, которые продолжаются уже несколько дней, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, в центральной части города Исмикильпан, штата Идальго, двое протестующих погибли во время столкновений с полицией, которая пыталась очистить дорогу между Мехико и Ларедо.
Президент Пенья Ньето призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.
Протесты охватили Мексику с начала января. Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.
По информации газеты La Jornada, в штате Чиуауа около тысячи человек, занимающихся грузоперевозками, блокировали движение по нескольким трассам и железным дорогам. В штате Мехико протестующие перекрыли три полосы трассы, соединяющей столицу с городом Толука. А в штате Морелос члены федерации грузоперевозчиков организовали манифестацию возле терминала с горючим государственной нефтегазовой компании Pemex.
Национальная ассоциация магазинов Мексики насчитала более 400 разграбленных торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов.
Всего грабежи зафиксированы в 12 штатах страны. Заместитель министра внутренних дел Мексики Рене Хуарес Сиснерос сообщил в пятницу вечером, что количество задержанных за причастность к грабежам превысила 1,5 тысячи человек. По ним начаты следственные действия, прокуратура анализирует видеозаписи.
Координационный предпринимательский совет Мексики попросила власти ввести федеральные силы в города, где отмечен рост насилия и грабежей во время беспорядков.
По мнению совета, протестные акции бьют по предпринимателям, магазинах, туризму, ресторанах.
В частности, предприниматели требуют тщательно расследовать случаи подстрекательства к противоправным действиям, которое, по их информации, велось через социальные сети.