Шестеро людей загинули через лісові пожежі у Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Шестеро людей - четверо пожежників і два поліцейських - загинули, борючись з масштабними лісовими пожежами в центральній частині Чилі. Про це з посиланням на чиновників повідомляє AFP, передає УНН.
"Зараз я можу сказати офіційно, що є ще два випадки зі смертельними наслідками - два чилійських пожежники, які були знайдені в річці Муале", - сказав міністр внутрішніх справ Маріо Фернандес.
Так, загальна кількість загиблих сягнула шести осіб.
За даними відомства, що опікується лісовим господарством, пожежа палахкотить на 190 тис. га.
Щонайменше 4 тис. людей були евакуйовані, йдеться в повідомленні національного бюро з надзвичайних ситуацій за вівторок.
Пожежі сталися в основному малонаселених сільських районах в центральних районах О'Хіггінс і Ель-Мауле.
Сполучені Штати запропонували 100 тис. дол, Франція і Мексика відправили людей для допомоги з гасінням пожежі.