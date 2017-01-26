Шесть человек погибли из-за лесных пожаров в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Шесть человек - четверо пожарных и два полицейских - погибли, сражаясь с масштабными лесными пожарами в центральной части Чили. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает AFP, передает УНН.
"Сейчас я могу сказать официально, что есть еще два случая со смертельным исходом - два чилийских пожарных, которые были найдены в реке Муала", - сказал министр внутренних дел Марио Фернандес.
Так, общее количество погибших достигло шести человек.
По данным ведомства, которое занимается лесным хозяйством, пожар полыхает на 190 тыс. га.
Не менее 4 тыс. человек были эвакуированы, говорится в сообщении национального бюро по чрезвычайным ситуациям по вторник.
Пожары произошли в основном в малонаселенных сельских районах в центральных районах О'Хиггинс и Эль-Мауле.
Соединенные Штаты предложили 100 тыс. долл., Франция и Мексика отправили людей для помощи с тушением пожара.