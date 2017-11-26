Шестеро людей отруїлися чадним газом на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За останню добу у Львівській області шестеро осіб госпіталізовано з отруєнням чадним газом. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає УНН.
" 26 листопада о 00:25 год. в квартирі на вул. Пекарській у м. Львові, отруїлись чадним газом три особи, яких було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні", — повідомили у відомстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Троє людей отруїлись чадним газом на Львівщині, серед них 3-річна дитина
Подібний випадок стався вчора ввечері у м.Буськ на Львівщині. Там внаслідок отруєння (попередньо) чадним газом було госпіталізовано до реанімаційного відділення Буської ЦРЛ трьох осіб.
В обох випадках працівники газових служб тимчасово перекривали подачу газу до помешкання. Причини подій встановлюються.
Нагадаємо, 25 листопада на Донеччині через отруєння чадним газом загинуло дві людини.