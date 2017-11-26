Шесть человек отравились угарным газом во Львовской области

“26 ноября в 00:25 ч. В квартире на ул. Пекарской в ​​г. Львов, отравились угарным газом три человека, которые были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу”, — сообщили в ведомстве.

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Подобный случай произошел вчера вечером в г.Буськ во Львовской области. Там в результате отравления (предварительно) угарным газом были госпитализированы в реанимационное отделение Буской ЦРБ трое человек.

В обоих случаях работники газовых служб временно перекрывали подачу газа в помещение. Причины событий устанавливаются.

Напомним, 25 ноября в Донецкой области из-за отравления угарным газом погибли два человека.