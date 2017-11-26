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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76204 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65709 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73021 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80655 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117668 просмотра

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Шесть человек отравились угарным газом во Львовской области

Шесть человек отравились угарным газом во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 12524 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. За последние сутки во Львовской области шесть человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает УНН.

“26 ноября в 00:25 ч. В квартире на ул. Пекарской в ​​г. Львов, отравились угарным газом три человека, которые были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу”, — сообщили в ведомстве.

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Подобный случай произошел вчера вечером в г.Буськ во Львовской области. Там в результате отравления (предварительно) угарным газом были госпитализированы в реанимационное отделение Буской ЦРБ трое человек.

В обоих случаях работники газовых служб временно перекрывали подачу газа в помещение. Причины событий устанавливаются.

Напомним, 25 ноября в Донецкой области из-за отравления угарным газом погибли два человека.

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