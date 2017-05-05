Шестеро гравців "Аяксу" потрапили у символічну команду тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. УЄФА підбив підсумки перших протистоянь 1/2 фіналу Ліги Європи, визначивши 11 найкращих гравців, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До символічної збірної потрапили:
воротар: Альварес ("Сельта");
захисники: Бейї ("Манчестер Юнайтед"), де Ліхт, Тете (обидва – "Аякс");
півзахисники: Погба ("Манчестер Юнайтед"), Сісто ("Сельта"), Юнес, Зієш (обидва – "Аякс");
нападники: Решфорд ("Манчестер Юнайтед"), Дольберг, Траоре (обидва – "Аякс").
Окрім того відзначимо, що хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба і форвард "Аяксу" Бертран Траоре стали кандидатами на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.
Зауважимо, що представник Буркіна-Фасо Б.Траоре в матчі "Аякс" – "Ліон" (4:1) записав до свого активу дубль і віддав гольову передачу.
Нагадаємо, "Аякс" розгромив "Ліон" у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи.