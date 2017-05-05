Шесть игроков "Аякса" попали в символическую команду недели Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. УЕФА подвел итоги первых противостояний 1/2 финала Лиги Европы, определив 11 лучших игроков, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В символическую сборную попали:
вратарь: Альварес ( "Сельта")
защитники: Бейи ( "Манчестер Юнайтед"), де Лихт, Тете (оба - "Аякс")
Полузащитники: Погба ( "Манчестер Юнайтед"), Систо ( "Сельта"), Юнес, Зиеш (оба - "Аякс")
нападающие: Решфорд ( "Манчестер Юнайтед"), Дольберг, Траоре (оба - "Аякс").
Кроме того отметим, что хавбек "Манчестер Юнайтед" Погба и форвард "Аякса" Бертран Траоре стали кандидатами на звание лучшего игрока недели Лиги Европы.
Заметим, что представитель Буркина-Фасо Б.Траоре в матче "Аякс" - "Лион" (4:1) записал в свой актив дубль и отдал голевую передачу.
Напомним, "Аякс" разгромил "Лион" в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы.