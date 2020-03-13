Шестеро футболістів "Манчестер Юнайтед" увійшли в символічну збірну тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Футболісти "Манчестер Юнайтед" і швейцарського "Базеля" зайняли 10 позицій з 11 в символічній збірній тижня Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА
За підсумками шести зіграних перших баталій 1/8 фіналу Ліги Європи до символічної збірної потрапили:
Воротар — Йонас Омлін (“Базель”).
Захисники: Брендон Вільямс (“МЮ”), Ерай Джюмерт (“Базель”), Ерік Бейі (“МЮ”), Люк Шоу (“МЮ”)
Півзахисники: Фред (“МЮ”), Чарльз Чарлес Арангіс (“Байєр”), Кевін Буа (“Базель”), Самуеле Кампо (“Базель”), Деніел Джеймс (“МЮ”)
Нападник: Одіон Ігало (“МЮ”).
Примітно, що на звання тижня претендували четверо гравців серед яких був півзахисник “Шахтаря” Маркос Антоніо. Кращим оголошено Самуеле Кампо з “Базеля”.