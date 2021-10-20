“Шериф” Вернидуба вперше втратив очки на груповій стадії Ліги чемпіонів

Деталі

Нападник Едін Джеко став автором єдиного голу у першому таймі. На старті другої половини Себастьєн Тілль оформив ефектний гол зі штрафного, який став окрасою поєдинку.

Недовго трималася нічия у матчі. Артуро Відаль скористався вільним простором у чужій карній зоні та повернув італійцям перевагу на 58 хвилині. Розіграш з кутового допоміг захиснику Де Врею встановити остаточний результат — 3:1.

Доповнення

“Інтер” одержав чотири очки і став третім у квартеті. “Шериф” ще залишається лідером — 6.