“Шериф” Вернидуба вперше втратив очки на груповій стадії Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Італійський “Інтер” на “Джузеппе Меаца” приймав молдавський “Шериф” у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Нападник Едін Джеко став автором єдиного голу у першому таймі. На старті другої половини Себастьєн Тілль оформив ефектний гол зі штрафного, який став окрасою поєдинку.
Недовго трималася нічия у матчі. Артуро Відаль скористався вільним простором у чужій карній зоні та повернув італійцям перевагу на 58 хвилині. Розіграш з кутового допоміг захиснику Де Врею встановити остаточний результат — 3:1.
Доповнення
“Інтер” одержав чотири очки і став третім у квартеті. “Шериф” ще залишається лідером — 6.