"Шериф" Вернидуба впервые потерял очки на групповой стадии Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Итальянский "Интер" на "Джузеппе Меаца" принимал молдавский "Шериф" в поединке группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Детали
Нападающий Эдин Джеко стал автором единственного гола в первом тайме. На старте второй половины Себастьен Тилль оформил эффектный гол со штрафного, который стал украшением поединка.
Недолго держалась ничья в матче. Артуро Видаль воспользовался свободным пространством в чужой штрафной и вернул итальянцам преимущество на 58 минуте. Розыгрыш углового помог защитнику Где Врею установить окончательный результат - 3: 1.
Дополнение
"Интер" получил четыре очка и стал третьим в квартете. "Шериф" еще остается лидером - 6.