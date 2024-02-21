Ще плюс 1130 окупантів, 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 406 080 осіб особового складу і 6516 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 406 080 осіб, 6516 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 406 080 (+1130) осіб,
танків ‒ 6516 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
артилерійських систем – 9826 (+53) од,
РСЗВ – 992 (+4) од,
засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
літаків – 338 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).
На фронті за добу відбулося 66 бойових зіткнень – Генштаб21.02.24, 07:30 • 28816 переглядiв