Шайба за 0,1 секунди до кінця гри принесла "Колорадо" першу перемогу після рестарту НХЛ

Перемога “Колорадо” вийшла вольовою. У першому періоди “Евеланш” мали величезну перевагу, перекидала суперника 16:4, проте єдиний гол забив форвард “Блюз” Давид Перрон, який реалізував більшість. У другому періоді голів не було, а на початку третього рахунок зрівняв захисник Райан Грейвз. За о,1 секунди до кінця основного часу Кадрі добив шайбу у сітку після того, як Габріель Ландеског потрапив в штангу — 2:1.

“Хлопці дуже здорово постаралися. Я відчував, що ми повинні були забивати раніше, коли я не потрапив по шайбі. Приємно, що вона все-таки виявилася в воротах”, — сказав Кадрі.

Примітно, що це перший виграш для “Колорадо”. Обидві команди виступають в групах лідерів Східної та Західної конференцій задля розподілу місць аби розподілити посів у першому раунді плей-офф Кубку Стенлі.