Шайба за 0,1 секунды до конца игры принесла "Колорадо" первую победу после рестарта НХЛ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94014 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107581 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112444 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142752 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113863 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136697 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103196 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102713 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104969 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102237 просмотра

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Шайба за 0,1 секунды до конца игры принесла "Колорадо" первую победу после рестарта НХЛ

Киев  •  УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. ХК “Колорадо” благодаря голу Назима Кадри за 0,1 секунды до конца третьего периода, вышел победителем над “Сент-Луисом” в первом матче кругового турнира Западной конференции, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Победа “Колорадо” вышла волевой. В первом периоды “Эвеланш” имели огромное преимущество, перекидывала соперника 16:4, однако единственный гол забил форвард “Блюз” Давид Перрон, который реализовал большинство. Во втором периоде голов не было, а в начале третьего счет сравнял защитник Райан Грейвз. За 0,1 секунды до конца основного времени Кадри добил шайбу в сетку после того, как Габриэль Ландеског попал в штангу — 2:1.

“Ребята очень здорово постарались. Я чувствовал, что мы должны были забивать раньше, когда я не попал по шайбе. Приятно, что она все-таки оказалась в воротах”, — сказал Кадри.

Примечательно, что это первый выигрыш для “Колорадо”. Обе команды выступают в группах лидеров Восточной и Западной конференций для распределения мест чтобы распределить занял в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

Украинские Национальные Новости

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