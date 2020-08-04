Шайба за 0,1 секунды до конца игры принесла "Колорадо" первую победу после рестарта НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. ХК “Колорадо” благодаря голу Назима Кадри за 0,1 секунды до конца третьего периода, вышел победителем над “Сент-Луисом” в первом матче кругового турнира Западной конференции, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Победа “Колорадо” вышла волевой. В первом периоды “Эвеланш” имели огромное преимущество, перекидывала соперника 16:4, однако единственный гол забил форвард “Блюз” Давид Перрон, который реализовал большинство. Во втором периоде голов не было, а в начале третьего счет сравнял защитник Райан Грейвз. За 0,1 секунды до конца основного времени Кадри добил шайбу в сетку после того, как Габриэль Ландеског попал в штангу — 2:1.
“Ребята очень здорово постарались. Я чувствовал, что мы должны были забивать раньше, когда я не попал по шайбе. Приятно, что она все-таки оказалась в воротах”, — сказал Кадри.
Примечательно, что это первый выигрыш для “Колорадо”. Обе команды выступают в группах лидеров Восточной и Западной конференций для распределения мест чтобы распределить занял в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.