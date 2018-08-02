Шаурмою у Києві отруїлися вже більше 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Зареєстровано вже 83 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 12 випадків серед дітей, яка виникла у Києві через вживання шаурми, передає УНН із посиланням на прес-службу Держпродспоживслужбу.
"Станом на сьогодні зареєстровано 83 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 12 випадків серед дітей", - йдеться у повідомленні.
Як відзначили у прес-службі, у результаті проведення перевірок інспекторами встановлено, що жоден суб’єкт господарювання, з діяльністю якого пов’язують масове отруєння, немає необхідних документів. На даний момент ці МАФи зачинені.
Більше того, встановлено, що у всі ці торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання, повідомили у Держпродспоживслужбі.