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Шаурмой в Киеве отравились уже более 80 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Зарегистрировано уже 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей, которая возникла в Киеве из-за употребления шаурмы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случаая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в результате проведения проверок инспекторами установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

Более того, установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования, сообщили в Госпродпотребслужбе.

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