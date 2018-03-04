"Шальке" Коноплянки здобуло третю поспіль перемогу в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Півзахисник збірної України взяв участь у переможному матчі гельзенкірхенського “Шальке” над берлінською “Гертою”, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У рамках 25-го туру німецької Бундесліги команда з Гельзенкірхена приймала “Герту” й виграла з рахунком 1:0 завдяки взяттю воріт у виконанні Марко Пьяци. Євген Коноплянка вийшов на заміну на 89-й хвилині зустрічі і не відзначився результативними діями.
“Шальке” піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини (43 пункти). У наступному турі команда Коноплянки зіграє в гостях з “Майнцом”.
Відзначимо, що в цьому сезоні Коноплянка зіграв у 22-х матчах “Шальке”, забив чотири м’ячі та віддав чотири гольові передачі.
Додамо, що в одній із інших ігор дортмундська “Борусія” без Андрія Ярмоленка в гостях розписала мирову проти “РБ Лейпциг” — 1:1.