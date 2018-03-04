"Шальке" Коноплянки одержало третью подряд победу в Бундеслиге

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги команда из Гельзенкирхена принимала “Герту” и выиграла со счетом 1:0 благодаря взятию ворот в исполнении Марко Пьяца. Евгений Коноплянка вышел на замену на 89-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

“Шальке” поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии (43 пункта). В следующем туре команда Коноплянки сыграет в гостях с “Майнцом”.

Отметим, что в этом сезоне Коноплянка сыграл в 22-х матчах “Шальке”, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Добавим, что в одной из других игр дортмундская “Боруссия” без Андрея Ярмоленко в гостях расписала мировую с “СБ Лейпциг” — 1:1.