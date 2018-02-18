"Шальке" без Коноплянки здобув десяту перемогу в сезоні Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В одному із центральних поєдинків 23-го туру німецької Бундесліги на “Фелтінс-арені” місцевий ФК “Шальке” приймав “Хоффенхайм”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Гельзенкірхену.
Господарі активно почали зустріч і досить швидко їх старання окупилися. В одному з моментів на 11-й хвилині у ворота “Хоффенхайма” влетів перший м’яч: після подачі кутового захисники гостей змогли вибити м’яч, але його підхопив Горецка і відразу ж послав назад в штрафну, де Тіло Керер відмінно вистрибнув і ударом головою послав “сферу” в сітку. Всього дві хвилини по тому Брель Емболо зробив рахунок 2:0, але головний суддя після консультації з відеоасистентом гол відмінив, зафіксувавши офсайд.
Надалі “кобальтові” продовжували домінувати на полі і задавати тон грі. У футболістів “Хоффенхайма”, навпаки, мало що виходило. На 28-й хвилині Емболо вже за правилами зробив рахунок 2:0. Капітан “Хоффенхайма” Фогт припустився жахливої помилки в передачі і віддав м’яч точно в ноги Емболо, який чітко реалізував наданий момент.
У другому таймі гельзенкірхенці продовжували контролювати гру. На 67-й хвилині Гвідо Бургшталлер був близький до того, щоб забити третій м’яч для своєї команди — нападник перекинув захисника і пробив по воротах, однак м’яч пролетів трохи вище цілі.
Гостям вдалося внести інтригу у протистояння на 78-й хвилині. Крамаріч ударом головою зробив рахунок 2:1. Чотири хвилин потому Горецка міг розвіяти всі сумніви щодо переможця, але, м’яч після його удару пролетів поруч зі штангою — 2:1.
Українець Євген Коноплянка не приймав участі у грі через проблеми зі здоров’ям.
Зазначимо, що “Шальке” набрав 37 очок (10 звитяг і 7 нічиїх при 6 поразках) і посідає 5-те місце, поступаючись “Борусії” Д за різницею пропущених та забитих. “Хоффенхайм” із 31 балом — 9-тий.
До вашої уваги результати інших матчів:
“Вольфсбург” — “Баварія” 1:2
“Гамбург” — “Байєр” 1:2
“Кельн” — “Ганновер” 1:1
“Фрайбург” — “Вердер” 1:1.