"Шальке" без Коноплянки получил десятую победу в сезоне Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В одном из центральных поединков 23-го тура немецкой Бундеслиги на “Фелтинс-Арене” местный ФК “Шальке” принимал “Хоффенхайм”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба из Гельзенкирхена.
Хозяева активно начали встречу и довольно быстро их старания окупились. В одном из моментов на 11-й минуте в ворота “Хоффенхайма” влетел первый мяч: после подачи углового защитники гостей смогли выбить мяч, но его подхватил Горецкого и сразу же послал назад в штрафную, где Тило Керер отлично выпрыгнул и ударом головой послал “сферу” в сетку. Всего две минуты спустя Брель эмболии сделал счет 2:0, но главный судья после консультации с видеоасистентом гол отменил, зафиксировав офсайд.
В дальнейшем “кобальтовые” продолжали доминировать на поле и задавать тон игре. У футболистов “Хоффенхайма”, наоборот, мало что получалось. На 28-й минуте Эмболо уже по правилам сделал счет 2:0. Капитан “Хоффенхайма” Фогт допустил ужасную ошибку в передаче и отдал мяч точно в ноги Эмболо, который четко реализовал предоставленный момент.
Во втором тайме гельзенкирхенцы продолжали контролировать игру. На 67-й минуте Бургшталлер был близок к тому, чтобы забить третий мяч для своей команды — нападающий перебросил защитника и пробил по воротам, однако мяч пролетел чуть выше цели.
Гостям удалось внести интригу в противостояние на 78-й минуте. Крамарич ударом головой сделал счет 2:1. Четыре минуты спустя Горецкий мог развеять все сомнения относительно победителя, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой — 2:1.
Украинец Евгений Коноплянка не принимал участия в игре из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что “Шальке” набрал 37 очков (10 побед и 7 ничьих при 6 поражениях) и занимает 5-е место, уступая “Боруссии” Д по разнице пропущенных и забитых. “Хоффенхайм” с 31 баллом — 9-й.
Вашему вниманию результаты других матчей:
“Вольфсбург” — “Бавария” 1:2
“Гамбург” — “Байер” 1:2
“Кельн” — “Ганновер” 1:1
“Фрайбург” — “Вердер” 1:1.