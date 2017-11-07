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Шахтарі влаштували акцію протесту на Кіровоградщині

Шахтарі влаштували акцію протесту на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Шахтарі Інгульської шахти, що на Кіровоградщині, влаштували акцію протесту. Третя зміна працівників, які працювали всю ніч, відмовилась підніматись на поверхню, шахтарі, що мали їх змінити, не змогли спуститися в шахту. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профкому Інгульської шахти Анатолій Кулінка.

“В даний момент ведемо переговори з тим, щоб люди піднялися на поверхню. Частина з них вже виїхала. Зараз дати інформацію, скільки шахтарів виїхало, а скільки лишилось, я, на жаль, не можу. Питання у переговорному процесі з керівництвом ДП „СхідГЗК“, зараз далі будемо їхати на переговори. Якщо брати по закону — адміністрація нічого не порушили. Просто на сьогоднішній день рівень зарплати шахтаря не відповідає самій назві, от це й привело до цього несанкціонованого вибуху”, — повідомив А.Кулінка.

Також він додав, що на сьогодні середня заробітна плата на підприємстві складає близько 8 тис. грн. Шахтарі вважають, що їхня праця не поцінована належним чином і вони повинні отримувати вищий заробіток.

Як повідомляв УНН, волинські шахтарі блокували митний пункт пропуску “Ягодин”, через заборгованість по заробітним платам.

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