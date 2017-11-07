Шахтеры устроили акцию протеста в Кировоградской области

“В данный момент ведем переговоры о том, чтобы люди поднялись на поверхность. Часть из них уже выехала. Сейчас дать информацию, сколько шахтеров выехало, а сколько осталось, я, к сожалению, не могу. Вопрос в переговорном процессе с руководством ГП „ВостГОК“, сейчас дальше будем ехать на переговоры. Если брать по закону — администрация ничего не нарушили. Просто на сегодняшний день уровень зарплаты шахтера не соответствует своему названию, вот это и привело к этому несанкционированному взрыву”, — сообщил А.Кулинко.

Также он добавил, что на сегодняшний день средняя заработная плата на предприятии составляет около 8 тыс. грн. Шахтеры считают, что их труд не оценен должным образом и они должны получать более высокий заработок.

Как сообщал УНН, волынские шахтеры блокировали таможенный пункт пропуска “Ягодин”, из-за задолженности по заработным платам.