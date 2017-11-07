Шахтеры устроили акцию протеста в Кировоградской области

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56934 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124443 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105884 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108505 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107049 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100231 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105156 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102486 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145505 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Шахтеры устроили акцию протеста в Кировоградской области

Шахтеры устроили акцию протеста в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 14157 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Шахтеры Ингульской шахты в Кировоградской области, устроили акцию протеста. Третья смена работников, работавших всю ночь, отказалась подниматься на поверхность, шахтеры, которые должны были их изменить, не смогли спуститься в шахту. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профкома Ингульской шахты Анатолий Кулинко.

“В данный момент ведем переговоры о том, чтобы люди поднялись на поверхность. Часть из них уже выехала. Сейчас дать информацию, сколько шахтеров выехало, а сколько осталось, я, к сожалению, не могу. Вопрос в переговорном процессе с руководством ГП „ВостГОК“, сейчас дальше будем ехать на переговоры. Если брать по закону — администрация ничего не нарушили. Просто на сегодняшний день уровень зарплаты шахтера не соответствует своему названию, вот это и привело к этому несанкционированному взрыву”, — сообщил А.Кулинко.

Также он добавил, что на сегодняшний день средняя заработная плата на предприятии составляет около 8 тыс. грн. Шахтеры считают, что их труд не оценен должным образом и они должны получать более высокий заработок.

Как сообщал УНН, волынские шахтеры блокировали таможенный пункт пропуска “Ягодин”, из-за задолженности по заработным платам.

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