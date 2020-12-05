“Шахтар” здобув розгромну перемогу над “Минаєм” у чемпіонаті України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. “Шахтар” впевнено переміг закарпатський “Минай” (5:1) у 12-у турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги, повідомляє УНН.
Шахтар грав у дублюючому складі. Голи забили Фернандо (22-а хвилина), Манор Соломон (29) та Микола Матвієнко (49); у суперників — Анатолій Нурієв (35). На 21-й хвилині гравець закарпатців Олег Допілка влаштував автогол, що додало ще один бал донеччанам.
Тепер таблиця виглядає наступним чином: “Шахтар” — 26 очок (після 12-ти ігор), “Динамо” — 26 (11), “Ворскла” — 19 (11), “Десна” — 17 (11), “Колос” — 16 (11), “Маріуполь” — 16 (11), “Олександрія” — 15 (11), “Зоря” — 14 (10), “Олімпік” — 13 (10), “Інгулець” — 11 (12), “Минай” — 9 (11), “Дніпро-1” — 8 (11), “Львів” — 8 (11), “Рух” — 6 (11).